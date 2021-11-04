Организатора свалки в Калининском районе Петербурга оштрафовали на полмиллиона рублей

Организатор свалки в Калининском районе Петербурга будет оштрафован Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге оштрафовали организатора свалки в Красносельском районе, которая разместилась у дома 12 на проспекте Маршала Блюхера. Тревогу начали бить местные жители, которые обратились в комитет по природопользованию. Об этом в Смольном рассказали 4 ноября 2021 года.

- На площади свыше 8 тысяч квадратных метров обнаружен лом черных и цветных металлов, бетонных изделий, конструкции после сноса и разборки зданий. Все отходы относились к III - IV классам опасности, - рассказали в городской администрации.

В ходе расследования была установлена компания, которая устроила свалку. Ущерб от этого окружающей среде составил более 73 миллионов рублей, которые компания должна будет возместить. Также виновникам выписан штраф в полмиллиона рублей.

Материалы дела об административном правонарушении направлены в природоохранную прокуратуру города.