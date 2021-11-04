Количество госпитализаций больных коронавирусом снизилось в Петербурге

Менее 500 человек госпитализировали с коронавирусом в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге снизилось количество госпитализаций больных коронавирусом. По данным Смольного на 4 ноября 2021 года в городе в больницы попали менее 500 человек, как было в последние дни.

- За минувшие сутки в городские больницы были госпитализированы 472 пациента с коронавирусом или пневмониями. Также выписаны 542 человека, - говорится в отчете городской администрации.

Всего на данный момент из 9,5 тысяч развернутых коек для лечения коронавирусных больных заняты 7852 места. Среди них 727 пациентов находятся в очень тяжелом состоянии, они помещены в отделения реанимации. Еще 377 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Кроме того, 364 пациента проходят лечение во временном госпитале в "Ленэкспо", а 596 человек помещены в карантинный пансионат "Заря".