Жители Петербурга жалуются на обрушение фасада новостройки на Двинской улице

Петербуржцы жалуются на обрушение фасада новостройки на Двинской улице
Фото: принтскрин видео.
Жители Санкт-Петербурга жалуются на обрушение фасада новостройки на Двинской улице 8, корпус 3. Жильцы рассказали в соцсетях о том, что облицовочный кирпич рушится буквально от прикосновений, хотя дом был сдан только в мае 2021 года. Сообщения об этом появились 4 ноября 2021 года.
- Сейчас обрушение фасадов идет на одном корпусе из-за некачественного облицовочного кирпича, - рассказали жильцы.
Стройка дома длилась 13 лет с 2008 года на месте рухнувшего в 2002 году общежития. Дом был сдан при участии города в мае 2021 года.
- Дальше началась вакханалия с выбором УК. Сейчас идет суд, - рассказали горожане.
Также местные жители жалуются, что фасад никто не ремонтируют, а также боятся, что падающий кирпич может прилететь кому-нибудь на голову, что окажется смертельно.