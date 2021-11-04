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Происшествия4 ноября 2021 17:56

Жители Петербурга жалуются на обрушение фасада новостройки на Двинской улице

Облицовочный кирпич разваливается от прикосновений
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцы жалуются на обрушение фасада новостройки на Двинской улице

Петербуржцы жалуются на обрушение фасада новостройки на Двинской улице

Фото: принтскрин видео.

Жители Санкт-Петербурга жалуются на обрушение фасада новостройки на Двинской улице 8, корпус 3. Жильцы рассказали в соцсетях о том, что облицовочный кирпич рушится буквально от прикосновений, хотя дом был сдан только в мае 2021 года. Сообщения об этом появились 4 ноября 2021 года.

- Сейчас обрушение фасадов идет на одном корпусе из-за некачественного облицовочного кирпича, - рассказали жильцы.

Стройка дома длилась 13 лет с 2008 года на месте рухнувшего в 2002 году общежития. Дом был сдан при участии города в мае 2021 года.

- Дальше началась вакханалия с выбором УК. Сейчас идет суд, - рассказали горожане.

Также местные жители жалуются, что фасад никто не ремонтируют, а также боятся, что падающий кирпич может прилететь кому-нибудь на голову, что окажется смертельно.