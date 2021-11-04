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Здоровье4 ноября 2021 18:38

Более 25,7 тысяч прививок от коронавируса сделано в Петербурге за сутки

Первично привились свыше 18,8 тысяч человек
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Более 25 тысяч петербуржцев привились от коронавируса за сутки

Более 25 тысяч петербуржцев привились от коронавируса за сутки

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается вакцинация от коронавируса. Горожане держат очень высокий темп, особенно после того, как городские власти объявили введение QR-кодов для посещения общественных мест. По данным комитета по здравоохранению на 4 ноября 2021 года накануне было сделано свыше 25,7 тысяч прививок.

- За минувшую среду в городе сделано 18861 прививок первым компонентом вакцины. Всего выполнено 25784 инъекции, - рассказали в комздраве.

Днем ранее темп вакцинации тоже оказался на высоком уровне. Первично привились 8230 человек. Всего сделано 24804 инъекции, с учетом второго укола, а также вакцины "Спутник Лайт".

Всего в Петербурге привиты уже более 1,9 миллиона человек. Власти города ранее сообщали, что ограничения могут быть сняты в городе при условии вакцинации порядка 80 процентов населения.