Машина перевернулась на крышу на трамвайных путях в Петербурге

Девушка на ВАЗ перевернулась на крышу на трамвайных путях в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге автомобиль ВАЗ перевернулся на крышу и заблокировал трамвайные пути. Авария произошла вечером 4 ноября 2021 года на Дальневосточном проспекте. За рулем отечественного автомобиля была 19-летняя девушка. Об этом в социальной сети рассказала мама пострадавшей.

- За рулем ВАЗ была моя дочь. Другой человек ехал с улицы Тельмана на запрещающий сигнал светофора, тем самым совершив столкновение с машиной моей дочери, - рассказала женщина.

Также она добавила, что мужчина ехал со скоростью больше 80 километров в час. От удара отечественный автомобиль подбросило в воздух, перекинуло через поребрик, и машина приземлилась на крышу прямо на трамвайные пути.

Девушка чудом осталась жива и невредима. Второй участник аварии уже признал свою вину.

На месте уже работают спасательные службы. Трамваи в сторону улицы Дыбенко стоят.