Огромные очереди выстроились в музеи в Петербурге 4 ноября

Огромные очереди в музеи Петербурга выстроились 4 ноября Фото: СОЦСЕТИ

Жители Санкт-Петербурга массово ломанулись в музеи. Днем в четверг, 4 ноября 2021 года, жители города заметили огромные очереди на вход в Эрмитаж, а также Исаакиевский собор. Несмотря на плохую, дождливую погоду люди продолжали стоять, надеясь попасть внутрь и насладиться красотой и искусством.

- Сегодня День народного единства. Народ в едином порыве массово ломанулся окультуриваться, - рассказали очевидцы в социальной сети.

В Эрмитаж даже закончились билеты Фото: СОЦСЕТИ

Такого ажиотажа в музеи Петербурга давно не было видно. Желающих оказалось так много, что все билеты в Эрмитаж вмиг раскупили, о чем свидетельствовало объявление, специально вывешенное на входе.

Напомним, что музеи во время локдауна в Петербурге открыты, однако попасть в них можно исключительно по QR-коду либо по справке о медотводе.