Въезд в тоннель дамбы на КАД Петербурга перекрыли из-за ДТП

Въезд в тоннель дамбы Петербурга оказался перекрыт из-за аварии Фото: СОЦСЕТИ

На Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге снова пробка. Вечером 4 ноября 2021 года движение встало в районе дамбы. Автомобилисты в социальных сетях рассказывают, что перекрыт въезд в тоннель на внутреннем кольце трассы.

- В тоннеле, по пути в Кронштадт, на внутренней стороне КАД снова что-то произошло. Движение остановлено, - рассказали автомобилисты.

По предварительным данным, в тоннеле дамбы произошла авария. Как отмечают очевидцы, машины буквально "размотало".

Примерно в половину девятого вечера проезд был все же открыт, машины постепенно начали продвигаться по тоннелю.

Информации о произошедшей аварии на данный момент нет. Сообщений о пострадавших тоже.