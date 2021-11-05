Циклон Peter принес сильные дожди и тепло в Петербург

В Петербурге льет уже с утра. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Второй день долгих выходных (с 1 по 3 ноября все же многие петербуржцы работали) окажется еще более дождливым и таким же теплым, как и 4 ноября. Благодарить за потоки воды с небес стоит циклон, названный немецкими метеорологами Peter.

- 5 ноября Северная столица окажется под влиянием очередного, надвигающегося с запада, циклонического вихря. Он станет причиной облачной и дождливой погоды, и удержит температурный фон на 5-6 градусов выше положенных по климату значений, - сообщает в своем Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Если верить прогнозу, то днем воздух в Петербурге прогреется до +8…+10, а по Ленинградской области до +6…+11 градусов. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер, который позднее изменится на юго-западный. Атмосферное давление начнет резко падать и составит всего 747 мм ртутного столба, что заметно ниже нормы.