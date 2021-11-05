Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия5 ноября 2021 9:58

Водитель «Соляриса» сбил школьницу на переходе в Невском районе Петербурга

Девочку госпитализировали в средне-тяжелом состоянии
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
На Антонова-Овсеенко сбили школьницу.

На Антонова-Овсеенко сбили школьницу.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Невского района Петербурга проверяет обстоятельства ДТП с несовершеннолетним пешеходом, которого сбили вечером 4 ноября на улице Антонова-Овсеенко. Пострадавшей оказалась 14-летняя школьница, которую не заметил водитель «Соляриса».

- В 18:00 у дома 20 по улице Антонова-Овсеенко 29-летний неработающий мужчина, управляя своим автомобилем «Хендэ Солярис», в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, совершил наезд на ученицу 8 класса, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Девочка получила травмы и была госпитализирована в одну из детских больниц города. Ее состояние врачи оценивают как средне-тяжелое.

Водитель иномарки опрошен, сейчас в отношении него ведется проверка, дальнейшие процессуальные решения будут приняты по ее итогам.