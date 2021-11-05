Водитель «Соляриса» сбил школьницу на переходе в Невском районе Петербурга

На Антонова-Овсеенко сбили школьницу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Невского района Петербурга проверяет обстоятельства ДТП с несовершеннолетним пешеходом, которого сбили вечером 4 ноября на улице Антонова-Овсеенко. Пострадавшей оказалась 14-летняя школьница, которую не заметил водитель «Соляриса».

- В 18:00 у дома 20 по улице Антонова-Овсеенко 29-летний неработающий мужчина, управляя своим автомобилем «Хендэ Солярис», в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, совершил наезд на ученицу 8 класса, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Девочка получила травмы и была госпитализирована в одну из детских больниц города. Ее состояние врачи оценивают как средне-тяжелое.

Водитель иномарки опрошен, сейчас в отношении него ведется проверка, дальнейшие процессуальные решения будут приняты по ее итогам.