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Здоровье5 ноября 2021 10:32

Смольный подтвердил, что при проверке QR-кода в Петербурге можно будет показывать не только паспорт

Список документов назвал вице-губернатор Борис Пиотровский
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Вместе с кодом надо показывать паспорт или другие документы.

Вместе с кодом надо показывать паспорт или другие документы.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга подтвердили, что при проверке QR-кода можно показывать не только паспорт, но и другое удостоверение личности. Список документов озвучил вице-губернатор Борис Пиотровский.

- При проверки подлинности QR-кода подтвердить свою личность можно будет не только паспортом, но и военным билетом, студенческим билетом, пенсионным удостоверением, служебным удостоверением, - написал Пиотровский в своем телеграм-канале.

Напомним, что подтверждение личности документом было введено вместе с системой QR-кодов в Петербурге. Специальную памятку, как их проверять, составили в Смольном. Где именно с какого времени надо предъявлять код, можно узнать из материала «Комсомольской правды».

Кроме того Пиотровский еще раз отметил, что петербуржцам старше 60 лет, у которых нет личного кабинета на портале Госуслуг, в прививочных пунктах после вакцинации сразу будут выдавать QR-код в распечатанном на бумаге виде.