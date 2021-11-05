Смольный подтвердил, что при проверке QR-кода в Петербурге можно будет показывать не только паспорт

Вместе с кодом надо показывать паспорт или другие документы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга подтвердили, что при проверке QR-кода можно показывать не только паспорт, но и другое удостоверение личности. Список документов озвучил вице-губернатор Борис Пиотровский.

- При проверки подлинности QR-кода подтвердить свою личность можно будет не только паспортом, но и военным билетом, студенческим билетом, пенсионным удостоверением, служебным удостоверением, - написал Пиотровский в своем телеграм-канале.

Напомним, что подтверждение личности документом было введено вместе с системой QR-кодов в Петербурге. Специальную памятку, как их проверять, составили в Смольном. Где именно с какого времени надо предъявлять код, можно узнать из материала «Комсомольской правды».

Кроме того Пиотровский еще раз отметил, что петербуржцам старше 60 лет, у которых нет личного кабинета на портале Госуслуг, в прививочных пунктах после вакцинации сразу будут выдавать QR-код в распечатанном на бумаге виде.