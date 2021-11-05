3363 человека заболели коронавирусом в Петербурге за сутки

Заболеваемость в Петербурге держится выше трех тысяч случаев в сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще 3363 случая заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировано в Петербурге за минувшие сутки. Такие данные приводит портал «Стопкоронавирус.рф», получающий данные от региональных управлений Роспотребнадзора.

С начала пандемии в Петербурге подтверждено 724 773 случая заболевания коронавирусом. Выздоровел из этого числа 655 321 (+1640 за сутки), скончались 24 298 (+89).

В Ленинградской области также отмечается рост заболеваемости, но показатели на порядок ниже.

Заболели за минувший день еще 402 человека (80 321 за все время), выздоровели 346 (61 371), число смертей увеличились на пять, до 2597.