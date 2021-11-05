Школы Петербурга начнут работать в очном режиме с 8 ноября

8 ноября школьники выйдут на учебу с каникул. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Петербурга не будут продлевать и без того увеличенные школьные каникулы после 7 ноября. С 8 числа школы начнут работать в очном режиме, а дети сядут за парты как и предполагалось ранее.

- Двухнедельные каникулы подходят к концу. Больше 80% педагогов или вакцинированы, или сохраняют антитела после болезни. Школа по-прежнему остается самым безопасным и надежным местом. Поэтому - с понедельника учимся очно, - написала на своей странице ВКонтакте вице-губернатор Ирина Потехина, курирующая сферу образования.

При этом родители, по заявлению, также могут выбрать для ребенка смешанный режим обучения, когда основные занятия проходят на удаленке, а в школу ученик приходит лишь для сдачи зачетов и экзаменов.

А вот что будет с дополнительным образованием, которое на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября было отправлено на дистанционный формат, пока неизвестно.