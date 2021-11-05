МЕГИ и крупные ТЦ Ленобласти откроются с 8 ноября

МЕГИ вернутся в рабочий режим с 8 ноября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Ленинградской области заявили о том, что не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября и, соответственно, снимут все ограничения, введенные на это время. В том числе, откроются все крупные торговые центры и обе МЕГИ. Но ранее действовавшие меры остаются.

- 8 ноября Ленобласть возвращается в режим рабочих дней. Все ранее введенные противоэпидемические ограничения сохраняются. МЕГИ и другие ТЦ работать будут, - сообщает пресс-служба областного правительства.

А вот в сфере услуг и развлечений, а также музеев будут сохранены ограничения, введенные с 30 октября, в том числе и доступ по QR-кодам. При этом общие послабления в Ленобласти, по словам губернатора, будут напрямую зависеть от активности населения - чем быстрее люди привьются, тем быстрее жизнь вернется в нормально русло.