Общепит, кино и аквапарки Петербурга с 8 ноября будут работать только до 23:00

Посидеть допоздна в барах больше не получится. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный отказался от продления локдауна в Петербурге, но ввел новые правила работы для общественных мест. Так, с 8 ноября начинает действовать своеобразный «комендантский час» - в 23:00 все кафе, рестораны и прочие увеселительные заведения должны быть закрыты.

- С 8 ноября организации общепита, цирки, концертные залы, кинотеатры, а также прочие организации исполнительских искусств, аквапарки, зоопарки, океанариумы, ледовые катки будут работать только до 23:00, - говорится в сообщении пресс-службы городского правительства.

Все культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, физкультурные, торжественные и досуговые мероприятия также могут проводиться лишь до одиннадцати часов вечера. При этом организаторы должны соблюдать требования по соблюдению санитарных норм и числу участников.

Отдельно отмечается, что введенная с 30 октября система QR-кодов никуда не исчезает и продолжает действовать. Пока - для театров, музеев, цирков, концертных и выставочных залов, кинотеатров, а также при заселении в дома отдыха.

Но с 15 ноября и 1 декабря ее действие существенно расширится и предъявлять коды нужно будет почти везде.