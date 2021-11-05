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Звезды5 ноября 2021 15:28

ТЮЗ имени Брянцева закрывают за нарушения карантинных мер

Процедуру отзыва QR-кода начал Комитет по культуре Петербурга
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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У ТЮЗа имени Брянцева отзывают разрешающий работу QR-код.

У ТЮЗа имени Брянцева отзывают разрешающий работу QR-код.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще один театр Петербурга попался на нарушении карантинных правил. Вслед за «Буффом» закрыться может и ТЮЗ имени Брянцева. Об этом заявили в городском Комитете по культуре. Чиновники намерены отозвать разрешающий QR-код.

- 3 ноября в рамках проверки по соблюдению действующих ограничений в учреждениях культуры сотрудники Комитета выявили нарушения санитарных норм в ТЮЗе имени Брянцева. В театре принимали организованные группы детей, сотрудники не контролировали соблюдение масочного режима, в гардеробе отсутствовали защитные экраны, - сообщает пресс-служба на странице комитета ВКонтакте.

Обращение об отзыве разрешающего работу кода направлено в Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. А сам Комитет по культуре уже отозвал у театра согласование на проведение спектаклей до 28 ноября.

- Просим зрителей обратить внимание на предстоящие отмены и переносы спектаклей в ТЮЗе, - отмечают в Комкульте.