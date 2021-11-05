Пенсионерку из Петербурга шантажировали порно-снимками ее внучки

"Алексей" с Украины требовал деньги с петербургской пенсионерки за фото ее внучки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургская пенсионерка пожаловалась в полицию на вымогателей, которые требовали с нее деньги за непубликацию интимных снимков внучки. Свои голые фото 16-летняя школьница отправляла знакомому по соцсетям парню.

- 3 ноября в 20:45 в полицию через экстренный номер 112 поступило сообщение женщины 1962 года рождения, пенсионерки, проживающей на 12-й Красноармейской улице о том, что неизвестный преступник требует с нее 10 000 рублей за нераспространение фотографий интимного содержания, на которых изображена ее внучка 2005 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург».

На следующий день в отделение пришла уже мать школьницы и написала заявление о вымогательстве. После этого следователи начали проверку и выяснили, что девочка действительно пересылала свои фото парню по имени Алексей через соцсеть ВКонтакте. Данные молодого человека «пробили» и оказалось, что страница зарегистрирована на украинский адрес электронной почты.

Учитывая, что дело касается сексуальной неприкосновенности несовершеннолетней, материалы были переданы в Следственный комитет. Сейчас там начата проверка, по ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.