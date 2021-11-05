«Галерею» и редакцию «Вестей» в Петербурге минировали по электронной почте

Два объекта проверяли на возможное минирование из-за электронных писем. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи отдела по борьбе с экстремизмом петербургского управления ГУ МВД ищут неизвестных «террористов», которые по электронной почте сообщили о якобы минировании крупнейшего в городе ТЦ «Галерея» и редакции телеканала «Россия».

- 4 ноября в 17:19 в полицию из управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступила информация о том, что на электронную почту УФСБ с поступило сообщение с текстом о заложенных бомбах на территории торгового комплекса «Галерея». Прибывшей на место происшествия оперативной группой взрывоопасных веществ и взрывных устройств не обнаружено, - сообщает источник «КП-Петербург»

А чуть раньше в тот же день в полицию обратилась редактор программы «Вести» с телеканала «Россия» с сообщением о том, что на электронную поту программы пришло письмо с текстом: «спрятанные взрывные устройства будут приведены в действие».

Причем ни места ни названия объекта, где могла быть спрятана взрывчатка, авторы письма не назвали. В редакцию на набережной Карповки все еж выехали специалисты-взрывотехники, но ничего подозрительного не обнаружили.