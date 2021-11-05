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Здоровье5 ноября 2021 16:48

742 пациента с коронавирусом находятся в реанимациях больниц Петербурга

В ИВЛ подключены 373 человека
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Более 740 человек лежат в реанимациях с ковидом.

Более 740 человек лежат в реанимациях с ковидом.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Более 740 пациентов находятся в реанимационных палатах петербургских больниц по причине заболевания коронавирусом. Такие данные приводятся в информационной справке Смольного на 5 ноября.

- На лечении в стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 7959 человек, в том числе в реанимации - 742, на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) - 373, - сообщает пресс-служба Смольного.

За сутки в больницы поступило 454 человека, выписаны 525. Всего в городе развернуто 9488 ковидных коек, более 34% из них свободны.

Коэффициент распространения коронавируса в городе упал ниже установленной Минздравом планки в одну условную единицу и составляет 0,93.