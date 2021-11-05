Да он так лет 20 прыгает: житель Петербурга нырнул в канал Грибоедова с Банковского моста

Ныряльщика заметили на Банковском мосту. Фото: vk.com/spb_today

«Жаркий» ноябрь толкнул жителя Петербурга на осеннее купание в канале Грибоедова. Горожане, гулявшие по городу в долгие выходные, сняли на видео мужчину, который нырнул в студеную воду с Банковского моста. Старожилы уверяют, что это такая традиция и купания ежегодно повторяются уже лет двадцать.

- Прыгун в воду. Постоянно это делает с начала 2000-х годов и именно осенью,- сообщают жители Северной столицы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по кадрам, «спортсмен» был не слишком трезв, но все же эффектно вошел в воду и выплыл на поверхность. Особую элегантность ему придавали семейные трусы в цветочек и черные носки. Их он решил не снимать чтобы не было холодно, - предположили пользователи соцсетей.

Чем закончился заплыв, неизвестно. Но редакция «КП-Петербург» настойчиво рекомендует не повторять увиденное. Даже если на улице в начале ноября идет дождь, а термометры показывают все +10 градусов.