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Общество5 ноября 2021 17:58

МЧС предупреждает о снежной крупе и гололеде в Ленобласти

Погода ухудшится в ближайшие двое суток
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Гололед грозит жителям Ленобласти.

Гололед грозит жителям Ленобласти.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Региональное управление МЧС по Ленинградской области предупреждает местных жителей и, в основном, автомобилистов об ухудшении погоды. В ближайшие дни синоптики обещают ночные заморозки, которые вызовут гололед на дорогах. Картину дополнит снег.

- 6 ноября в отдельных районах ожидается снежная крупа, местами сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. 8 ноября сильный ветер, на дорогах гололедица. В связи со сложившейся гидрометеорологической обстановкой повышается вероятность ДТП и затруднений в движении по автодорогам Ленинградской области, - предупреждает пресс-служба МЧС.

Температура в субботу, 6 числа, будет держаться в рамках +2...+7 градусов. Погода облачная, атмосферное давление ночью будет повышаться, днем не изменится.