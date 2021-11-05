МЧС предупреждает о снежной крупе и гололеде в Ленобласти

Гололед грозит жителям Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Региональное управление МЧС по Ленинградской области предупреждает местных жителей и, в основном, автомобилистов об ухудшении погоды. В ближайшие дни синоптики обещают ночные заморозки, которые вызовут гололед на дорогах. Картину дополнит снег.

- 6 ноября в отдельных районах ожидается снежная крупа, местами сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. 8 ноября сильный ветер, на дорогах гололедица. В связи со сложившейся гидрометеорологической обстановкой повышается вероятность ДТП и затруднений в движении по автодорогам Ленинградской области, - предупреждает пресс-служба МЧС.

Температура в субботу, 6 числа, будет держаться в рамках +2...+7 градусов. Погода облачная, атмосферное давление ночью будет повышаться, днем не изменится.