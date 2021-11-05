Движение по новому мосту через Вуоксу запущено на трассе Выборг-Светогорск

Движение по обновленному мосту через Вуоксу открыли в Ленобласти. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Новый мост через реку Вуокса появился на трассе между Выборгом и Светогорском. Современную переправу, точнее капитальный ремонт старой, здесь начали выполнять еще летом 2019 года и сейчас ввели в эксплуатацию.

- В ходе капремонта специалисты полностью разобрали существующий мост, выполнили ремонт девяти опор, устройство нового пролетного строения, водопропускных труб на подходах, сооружение конусов, подпорных стенок, лестничных сходов, локальных очистных сооружений. Габарит проезжей части увеличен с 8,5 до 10 метров, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

На время работ движение транспорта осуществлялось по специально построенному временному мосту, который сейчас разобран.

Всего на трассе «Выборг-Светогорск», которая с 2017 года входит в состав трассы «Скандинавия», было четыре моста, которые сейчас полностью отремонтированы. Дорога приведена в нормативное состояние. И хотя туристический поток в Финляндию теперь не такой активны из-за пандемии, целлюлозно -бумажный комбинат Светогорска все равно обеспечивает значительный трафик транспорта.