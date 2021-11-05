В ТЮЗе пообещали больше не нарушать карантинных мер и возобновить работу с 10 ноября

ТЮЗ намерен возобновить работу с 10 ноября. Фото: vk.com/tyuzspb

Руководство ТЮЗа имени Брянцева выступило с заявлением по ситуации с возможным закрытием театра из-за нарушений, которые зафиксировали в Комитете по культуре. Ведомство уже заявило об отзыве разрешений на проведение спектаклей и намерении отобрать QR-код у ТЮЗа. Причиной стали зрители без масок и прием организованных групп детей, что запрещено постановлением Смольного.

- Мы делали все, чтобы спектакли состоялись, и работа шла по всем новым правилам. Сейчас мы принимаем меры для устранения нарушений. Просим и вас, когда вы вновь окажетесь в нашем театре, ответственно относиться ко всем предписанным нормам и носить маски, - говорится в сообщении на странице ТЮЗа ВКонтакте.

По заявлению руководства, до 10 ноября все спектакли отменены и переносятся на более поздний срок. Все билеты в период с 5 по 9 ноября действительны.

- Театр возобновит работу 10 ноября. В этот день согласно ранее объявленной афише пройдут спектакли «Ромео и Джульетта» и «Контракт», - сообщает пресс-служба театра.