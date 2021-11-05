6 ноября в Петербурге пройдет "Донорская суббота". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Акция «Донорская суббота» пройдет в Петербурге 6 ноября. В этот день, точнее утро, на Городской станции переливания крови будут ждать всех желающих. Но есть и свои ограничения, связанные с коронавирусом - сдавать кровь можно только через месяц после окончания вакцинации. В остальном - добро пожаловать.

- Сдать кровь можно с 9 до 13 часов на Московском проспекте, 104. Принимать доноров будут без предварительной записи в соответствии с «донорским светофором». Он показывает, крови какой группы сейчас достаточный запас, а какая особенно необходима, - сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, что акция «Донорская суббота» проходит на Городской станции переливания крови уже более 10 лет. А с мая 2020 года здесь также заготавливают плазму перенесших коронавирус пациентов, которая в дальнейшем используется при лечении ковидных больных.