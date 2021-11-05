Губернатор Петербурга подписал постановление о выплатах долгожителям с 1 января 2022 года

Долгожителям Петербурга будут выплачивать деньги к юбилеям. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Петербурга на прошедшей неделе подписал несколько постановлений и правовых актов, в числе которых оказался документ о денежных выплатах долгожителям. Согласно нему, все горожане, достигнувшие 90, 95 и 100 лет смогут рассчитывать на своеобразную премию к юбилею.

- Горожане, отмечающие 90-летний юбилей, получат 15 тысяч рублей. Те, кому исполнится 95 лет – 20 тысяч рублей. Столетние юбиляры получат 25 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Ну а те петербуржцы, которые достигли возраста в 101 года или старше, будут получать по 25 тысяч к каждому дню рождения. Новая норма вступает в силу уже с 1 января 2022 года.