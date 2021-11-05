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Общество5 ноября 2021 20:53

Губернатор Петербурга подписал постановление о выплатах долгожителям с 1 января 2022 года

Деньги к юбилею будут получать горожане, старше 90 лет
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Долгожителям Петербурга будут выплачивать деньги к юбилеям.

Долгожителям Петербурга будут выплачивать деньги к юбилеям.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Петербурга на прошедшей неделе подписал несколько постановлений и правовых актов, в числе которых оказался документ о денежных выплатах долгожителям. Согласно нему, все горожане, достигнувшие 90, 95 и 100 лет смогут рассчитывать на своеобразную премию к юбилею.

- Горожане, отмечающие 90-летний юбилей, получат 15 тысяч рублей. Те, кому исполнится 95 лет – 20 тысяч рублей. Столетние юбиляры получат 25 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Ну а те петербуржцы, которые достигли возраста в 101 года или старше, будут получать по 25 тысяч к каждому дню рождения. Новая норма вступает в силу уже с 1 января 2022 года.