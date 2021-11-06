Последние новости в Санкт-Петербурге на 6 ноября 2021 года: Отмена локдауна, окончание школьных каникул и закрытие ТЮЗа

Локдаун прекращается, кода остаются. Петербург и Ленобласть возвращаются к обычной жизни. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге к утру субботы, 6 ноября 2021 года. Главной из них, конечно же, является окончание локдауна. В Смольном решили не продлевать жесткие ограничения, заявив о возвращении города к обычной жизни с 8 ноября. Но при сохранении всех действовавших до 30 октября мер. Но и введенные QR-коды тоже никуда не денутся.

Точно такое же решение приняли и власти Ленинградской области. Здесь будут открыты все крупные ТЦ, в том числе обе МЕГИ.

Одновременно и в городе и в области закончатся школьные каникулы, ученики снова сядут за парты. Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина заявила, что более 80% педагогов имеют прививку или переболели ковидом, поэтому школа сейчас - самое безопасное место.

Но не у всех работа с карантинными нормами проходит гладко. Так, Комитет по культуре постановил закрыть ТЮЗ имени Брянцева, пойманный на нарушениях. В театре промашку признали и пообещали исправиться. А также открыться с 10 ноября.