Пропавшего 13-летнего мальчика разыскивают вторые сутки в Кингисеппе

В Кингисеппе разыскивают пропавшего 13-летнего мальчика. Фото: "ЛизаАлерт"

13-летнего школьника разыскивают вторые сутки в Кингисеппском районе Ленобласти. Родные мальчика обратились в полицию 5 ноября. К поискам подключились и волонтеры отряда «ЛизаАлерт», создавшие ориентировку на исчезнувшего ребенка. Есть информация, что мальчик может находиться и в других районах не только 47-региона, но и Петербурга.

- Приметы: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, светло-русые волосы, зеленые глаза. Был одет в черную куртку с капюшоном, темно-зеленую кофту, темно-синие джинсы и черные кроссовки, - сообщается на ориентировке.

Ориентировка на школьника. Фото: "ЛизаАлерт"

Если вам что-либо известно о местонахождении мальчика, просьба срочно позвонить по телефону 8(800)700-54-52 или 112.