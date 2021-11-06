Дожди с мокрым снегом пройдут 6 ноября в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге пройдут дожди, местами переходящие в мокрый снег в субботу, 6 ноября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург оказался в тылу циклона в субботу, 6 ноября. По словам ведущего специалиста Центра «Фобос» Михаила Леуса, город накроют кратковременные дожди, которые местами будут переходить в мокрый снег, в том числе в Ленобласти. В целом, суббота выдастся холодной и облачной. Солнце если и выглянет, то совсем ненадолго.

- Температура воздуха составит от +5 до +7 градусов по Цельсию, по области от +3 до +8. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы, - рассказал синоптик в своем Telegram-канале.

Добавим, что, несмотря на типично осеннюю погоду, Северную столицу начинают постепенно украшать к Новому году. В городе даже появилась первая елка.