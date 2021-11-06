Жилой комплекс появится на месте завода на набережной Смоленки в Петербурге

На набережной реки Смоленки построят жилой комплекс на месте старого завода. Фото: google.com/maps

На набережной реки Смоленки в Петербурге построят жилой комплекс. Под снос пойдут здания бывшего завода имени Козицкого и компании «Ланко». Речь об участках между 7-й и 8-й линией Васильевского острова. Известно, что новые дома будут не выше девяти этажей. Площадь всего ЖК займет примерно 20 тысяч квадратных метров.

- Мы рассчитываем завершить проектирование жилого комплекса и выйти на площадку во втором квартале 2022 года. Предварительно, в доме будет около 400 квартир, - сообщил застройщик в интервью «РБК-Петербург».

Добавим, что на месте снесут только советские корпуса предприятия. Историческое здание завода, дом Шредера, обещают оставить и реставрировать.