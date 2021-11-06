«Яндекс» опроверг массовое отключение ресторанов Петербурга от сервиса доставки

"Яндекс" опроверг массовые отключения ресторанов Петербурга от своего сервиса доставки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Яндекс» опроверг информацию о массовом отключении ресторанов Петербурга от сервиса доставки еды. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе компании. Ранее некоторые маленькие заведения общепита пожаловались на притеснения со стороны корпорации в непростое время локдауна, когда каждый заказ на вес золота. В Компании заверили, что случаи отключения были единичными и правомерными. Причина – в выявлении «клонов» ресторанов.

- Отдельные партнеры могут создавать несколько виртуальных ресторанов на платформе с идентичным меню, чтобы занять больше места в выдаче и привлечь внимание пользователей. Такая практика создает неравные условия для других ресторанов и иллюзию выбора для пользователей. Дубли выявляет специальный алгоритм. Срабатывает он в единичных случаях, и за последние дни мы не зафиксировали всплеска таких срабатываний, - отметили «КП-Петербург» в компании.

На ресторанах-нарушителях не ставят крест. Предпринимателям предлагают устранить все недочеты, предоставить необходимые данных и вновь принимать заказы на доставку в обычном режиме.