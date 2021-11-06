398 жителей Ленобласти заболели коронавирусом за пятницу, 6 ноября

В Ленобласти за прошлые сутки коронавирусом заболели 398 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленобласти выявили 398 случаев заболевания коронавирусом за пятницу, 6 ноября 2021 года. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией в 47-м регионе в своей группе во «Вконтакте». Больше всего зараженных выявили во Всеволожском районе, Тихвинском и Гатчинском.

- Мурино – 29 заболевших, Гатчина – 25, Кингисепп – 14, Кириши – 19, Тихвин – 27, Тосно – 9, - сообщают власти Ленобласти.

Добавим, что в четверг, 5 ноября, ковид выявили у 402 жителей Ленобласти. Так что в регионе сейчас небольшой, но все же спад по заражениям.