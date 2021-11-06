Полиция задержала троицу хулиганов, стрелявших из пистолета в Красном Селе

Полиция задержала троицу хулиганов, стрелявших по банкам в Красном Селе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция задержала трех мужчин, открывших огонь по банкам в Красном Селе. Звуки стрельбы из пистолета услышал очевидец, который сообщил обо всем в полицию. Стражи порядка прибыли дому №6 на проспекте Красных Командиров. Троица не стала отрицать, что развлекалась с пистолетом у ручья, что впадает в городское озеро Безымянное. Оказалось, что оружие пневматическое. Теперь тем, кто стрелял, грозит уголовное дело.

- По горячим следам полицейские задержали трех мужчин в возрасте от 25 до 50 лет. Их доставили в отдел полиции. Пневматический пистолет изъяли, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.