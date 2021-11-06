Глава научной лаборатории в Петербурге перевел мошенникам 2,5 млн рублей

В Петербурге начальник лаборатории перевел мошенникам свои сбережения. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге начальник научно-исследовательской лаборатории крупного концерна перевел мошенникам 2,5 млн рублей. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах. 1 октября 72-летнему мужчине позвонил некий человек, представившийся следователем из отдела экономической безопасности при ГУ МВД Москвы. Голос на том конце провода сказал, что со счета ученого некто пытается снять все деньги. Мошенник предложил пенсионеру снять 2,5 млн рублей и отправить их на хранение на безопасный счет. Ученый поверил ему на слово.

- Общая сумма материального ущерба составила 2 481 875 рублей. Потерпевший на протяжении месяца не обращался с заявлением в ОВД, потому что был не уверен, что в отношении него совершили преступление, - рассказал источник «КП-Петербург».

По факту происшествия возбудили уголовное дело. Если мошенника найдут, то ему грозит до 10 лет лишения свободы.