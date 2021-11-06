Памятник «Городовой» установили у здания ГУ МВД в Петербурге

В Петербурге установили памятник Городовому у Главка. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге перенесли отреставрированный памятник Городовому к зданию ГУ МВД. Теперь монумент находится на пересечении Суворовского проспекта и Кавалергардской улицы. На месте благоустроили тротуар, теперь там новенькая плитка. Памятник предку полиции перенесли по поручению губернатора после того, как к нему обратился с соответствующей просьбой начальник Главка Роман Плугин.

- Бронзовый городовой обрел постоянное место. Это самое подходящее место для скульптуры, созданной для сохранения исторической памяти о стражах порядка. Это удачное решение и с эстетической точки зрения - памятник прекрасно вписался в окружающую среду, - цитируют Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

Добавим, что памятник откроют в торжественной обстановке в среду, 10 ноября, когда отмечается День сотрудника органов внутренних дел.