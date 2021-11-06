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Здоровье6 ноября 2021 11:48

Более 3,1 тысячи жителей Петербурга заразились коронавирусом за сутки

За пятницу, 6 ноября, в городе умерло от инфекции 86 человек
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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3 138 жителей Петербурга заболели коронавирусом за пятницу, 6 ноября.

3 138 жителей Петербурга заболели коронавирусом за пятницу, 6 ноября.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

3 138 жителей Петербурга заболели коронавирусом за минувшие сутки, 6 ноября. Кроме этого за пятницу медики выписали из больниц 3,3 тысячи ранее зараженных горожан. К сожалению, инфекция убила 86 человек за день.

- За все время пандемии в Петербурге выявили 727 911 случаев коронавируса. Выздоровели 658 621. Умерли 24 383 человека, - сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Добавим, что в Северной столице имеется дефицит талонов на первичную вакцинацию от коронавируса. В Комздраве признают проблему и советуют прививаться в других районах и ТЦ.