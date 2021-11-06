Уголовным делом закончилось повреждение светофоров и камер в тоннеле дамбы в Петербурге

Возбуждено уголовное дело по факту погрома в тоннеле дамбы в Петербурге. Фото: instagram.com/dambaspb_kzs

Полиция возбудила уголовное дело после того, как водители двух грузовиков повредили оборудование в тоннеле дамбы в Петербурге. Напомним, дирекция защитных сооружений города оценила ущерб в 24 млн рублей. Горе-водители сломали девять светофоров, камеру, систему пожаротушения, две кабельные линии. Фуры при этом скрылись с места происшествия. Грузовики заблокировали в районе Кронштадтского морского завода. Одного из водителей задержали, второму удалось сбежать.

- В отношении одного из водителей, жителя Ставропольского края, составили административный протокол за невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием. Второго водителя ищут. Стало известно, что они проигнорировали красный сигнал светофора и специально проехали в тоннель, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Добавим, что уголовное дело возбудили по статье за уничтожение или повреждение имуществ по неосторожности. В худшем случае виновникам грозит до одного года лишения свободы.