Число госпитализаций больных коронавирусом снижается в Петербурге

В Петербурге уменьшилось число госпитализаций в стационары. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге снижается количество госпитализаций больных с коронавирусом и пневмонией. Об этом сообщила пресс-служба Смольного в новой справке о состоянии эпидситуации в городе. За прошлый день, 6 ноября, в Северной столице отправили в больницу 439 человек. Для сравнения, 5-го числа госпитализаций было 454, а 4-го – 472. Всего в городе развернули 9 488 коек для пострадавших от COVID-19. Свободных мест полно – 34%.

- Больных принимают 15 городских стационаров и 3 федеральных. За минувший день из больниц выписали 219 пациентов. В реанимации остаются 730 человек, из них 380 подключили к аппарату ИВЛ, - сообщатся в справке об эпидемиологической ситуации в Петербурге.

Добавим, что коэффициент распространения коронавируса сейчас не превышает единицы, что является нормой.