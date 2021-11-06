Вход в ЦПКиО на Елагином острове сделали бесплатным из-за дождливой субботы

В Петербурге сделали бесплатным вход в ЦПКиО имени Кирова. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вход в Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова на Елагином острове сделали бесплатным в субботу, 6 ноября. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. Как рассказали в самом ЦПКиО, причина тому – дождливая погода.

- Дорогие друзья! По погодным условиям сегодня вход в парк свободный, ждем вас в любую погоду! – сообщается в официальной группе ЦПКиО во «Вконтакте».

Добавим, что в субботу Северная столица находится в тыловой части циклона. В городе холодно, местами идут кратковременные дожди, которые могут переходить в мокрый снег, особенно на границе с Ленобластью.