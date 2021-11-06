Петербуржец попытался попасть домой к приятелю через балкон, но сорвался с крыши

Житель Петербурга сорвался с крыши, пытаясь попасть домой к приятелю через балкон. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Петербурга решил геройствовать и попасть домой к приятелю через балкон, но сорвался с крыши. О трагедии сообщил источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах. Друг «скалолаза» потерял ключи от квартиры в многоэтажке на улице Седова. Компания выпивших мужчин решила попасть внутрь через балкон. Один из них полез на крышу и попытался спуститься, но сорвался и упал с высоты 14 этажа.

- О падении человека сообщила женщина-очевидец, а не друзья погибшего. Тех обнаружили на месте происшествия, один был пьян, двое других буянили. В отношении них составили административные протоколы. Все безработные. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - отметил источник «КП-Петербург».