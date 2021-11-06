Число вакцинированных жителей Петербурга приблизилось к двум миллионам

В Петербурге вакцинировались от коронавируса почти 2 млн человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Санкт-Петербург приближается к долгожданному показателю в два миллиона вакцинированных от коронавируса. По данным на 6 ноября 2021 года, привился 1 932 761 человек. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по здравоохранению. Темпы вакцинации выросли до 25 тысяч инъекций в сутки. В запасе в городе более 728 тысяч доз прививки. Больше всего «Спутника V». Полным ходом идет и платная вакцинация иностранцев.

- Коммерческой вакциной «Спутник Лайт» привили 18 616 иностранных граждан, из них 354 прошли повторную вакцинацию. Количество ревакцинированных пациентов – 81 153 человека (из них бюджетной вакциной – 80 799, коммерческой вакциной «Спутник Лайт» – 354), - передает пресс-служба комздрава.

Добавим, что в Северной столице работают 177 прививочных пунктов, а также 47 мобильных бригад. Однако в городе все-таки появился дефицит талонов на первичную вакцинацию.