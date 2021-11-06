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Происшествия6 ноября 2021 16:14

Все станции метро Петербурга обыскали из-за сообщения лжеминера

Эвакуацию подземки не проводили
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге обыскали все станции метрополитена из-за "шутки" лжеминера.

В Петербурге обыскали все станции метрополитена из-за "шутки" лжеминера.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге 5 ноября обыскали все станции метрополитена из-за сообщения лжеминера. О происшествии «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах. Некий человек под именем Питер Грин отправил на электронную почту МЧС письмо, где цинично сообщил о том, что он якобы заминировал все станции подземки. В конце злоумышленник скромно добавил: «Хорошего полета». В итоге полицейским пришлось осмотреть все 72 станции метро.

- При проведении мероприятий задействовали 58 сотрудников ОВД. Эвакуация не проводилась. В ходе осмотра взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. В 11:20 мероприятия по обследованию объектов завершились, - сообщил источник «КП-Петербург».

Лжеминеру грозит уголовное дело. Полиция занимается поисками шутника.