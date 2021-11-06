МЧС предупреждает о гололедице, дождях и мокром снеге 7 ноября в Ленобласти

В Ленобласти обещают гололедицу, дожди и мокрый снег в воскресенье, 7 ноября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

МЧС предупредило жителей Ленобласти о непогоде 7 ноября. По информации синоптиков, к которой прислушиваются спасатели, в воскресенье будет гололедица с дождями и мокрым снегом. Автомобилистов просят быть крайне осторожными на дорогах и, естественно, «переобуться» на зимнюю резину.

- В большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах с мокрым снегом. Ветер ночью западный, юго-западный 8-13 м/с, днем юго-западный, южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов, местами до минус 2, а днем от +1 до +6 градусов, - передает ГУ МЧС России по Ленобласти.

Что касается погоды на воскресенье в Петербурге, то ситуация в Северной столице будет схожей с 47-м регионом. Разве что мокрый снег обещает быть не столь активным.