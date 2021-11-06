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Происшествия6 ноября 2021 20:37

Пенсионер расчленил соседку по даче под Петербургом

По версии следствия, он выпивал с женщиной, но все закончилось ссорой и жестокой расправой
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Под Приозерском пенсионер расчленил соседку по даче.

Под Приозерском пенсионер расчленил соседку по даче.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленобласти задержали мужчину по подозрению в убийстве и расчленении соседки по даче. Жестокая расправа над женщиной произошла в садовом некоммерческом товариществе «Клен», что находится в поселке Орехово Приозерского района. По факту убийства следователи возбудили уголовное дело. Подозреваемый задержан. Как считают в СК, пара соседей устроила застолье с алкоголем, но в какой-то момент они разругались.

- Между 64-летним мужчиной и 64-летней женщиной произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений, в результате которого мужчина нанес женщине ножевое ранение, после чего отчленил часть тела, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Расследование уголовного дела продолжается. Соседу грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.