Пенсионер расчленил соседку по даче под Петербургом

Под Приозерском пенсионер расчленил соседку по даче. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленобласти задержали мужчину по подозрению в убийстве и расчленении соседки по даче. Жестокая расправа над женщиной произошла в садовом некоммерческом товариществе «Клен», что находится в поселке Орехово Приозерского района. По факту убийства следователи возбудили уголовное дело. Подозреваемый задержан. Как считают в СК, пара соседей устроила застолье с алкоголем, но в какой-то момент они разругались.

- Между 64-летним мужчиной и 64-летней женщиной произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений, в результате которого мужчина нанес женщине ножевое ранение, после чего отчленил часть тела, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Расследование уголовного дела продолжается. Соседу грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.