Похолодание и мокрый снег нагрянут после локдауна в Петербург

Похолодание и мокрый снег ожидаются на следующей неделе в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Похолодание и мокрый снег ожидаются в Петербурге на следующей неделе, с 8 по 14 ноября. Об этом «Комсомолке» рассказал синоптик Леонид Старков. По словам ведущего метеоролога «Гисметео», температура станет типично ноябрьской, близкой к своей климатической норме. В общем, горожане могут попрощаться с теплыми осенними днями.

- В понедельник, 8 ноября, усилится похолодание, начавшееся в воскресенье. День будет с умеренным северо-восточным ветром с порывами до 10-13 метров в секунду. В течение суток температура не превысит +2…+4 градусов. Пройдут осадки в виде снега с дождем. Во вторник похолодание усилится. Ночью слабый «минус». Днем +1…+3. И это будет первый день в этом сезоне, когда среднесуточная температура станет минусовой. В последующие дни послекарантинной недели погода останется неустойчивой, - рассказал синоптик.

Что касается Ленобласти, то там спасатели МЧС предупреждают о схожей погоде, только с гололедицей и ливнями.