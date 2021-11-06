Жители Петербурга установили рекорд по сдаче крови за донорскую субботу

В Петербурге установили рекорд по количеству участников донорской субботы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Петербурга установили абсолютный рекорд по количеству участников донорской субботы. Итоги акции подвели в «Городской станции переливания крови». Как рассказали медики, их посетили 599 человек, подобной активности за сутки у них еще не было. Врачи благодарят волонтеров за помощь в непростое время, когда эпидситуация в Северной столице, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

- 538 человек в итоге допустили к донации. Заготовлено 242 литра крови. Наша дружная команда сделала все возможное для комфортного приема доноров! – гордо сообщается на странице Горстанции переливания крови во «Вконтакте».

Очередь на сдачу крови собиралась еще до здания станции. Фото: vk.com/yadonorspb

В комментариях ряд доноров пожаловались на длинную очередь, некоторым пришлось ждать три часа. Но результат все оправдывает. Оказывается, что в субботу станция испытывала высокую потребность по всем группам крови.