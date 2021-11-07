Жители Парнаса в Петербурге увидели удивительное северное сияние

Фото: Катя Стрельникова

Петербург не перестает удивлять горожан редкими природными явлениями. Так ночью 7 ноября жители Парнаса могли увидеть удивительное северное сияние. Свечение поймали на фотографиях и теперь горожане делятся ими в соцсетях..

Снимки появились в группе «Астро Фото Болото, Северное сияние в СПб и ЛО» в группе в «Телеграме» от фотографов-любителей. Зеленое свечение наблюдалось около полуночи и продолжалось больше двадцати минут.

Также северное сияние наблюдали в Ленобласти. Его можно было увидеть с южного берега озера Глубокое.