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Общество7 ноября 2021 9:44

Жители Парнаса в Петербурге увидели удивительное северное сияние

Свечение поймали и в Ленобласти
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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Фото: Катя Стрельникова

Фото: Катя Стрельникова

Петербург не перестает удивлять горожан редкими природными явлениями. Так ночью 7 ноября жители Парнаса могли увидеть удивительное северное сияние. Свечение поймали на фотографиях и теперь горожане делятся ими в соцсетях..

Снимки появились в группе «Астро Фото Болото, Северное сияние в СПб и ЛО» в группе в «Телеграме» от фотографов-любителей. Зеленое свечение наблюдалось около полуночи и продолжалось больше двадцати минут.

Также северное сияние наблюдали в Ленобласти. Его можно было увидеть с южного берега озера Глубокое.