Под Петергофом грузовик вылетел на обочину и перевернулся

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Странное ДТП заметили жители Петербурга по дороге в Петергоф утром 7 ноября. На Ропшинском шоссе на боку стоит грузовик. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

Грузовик завалился на бок у остановки общественного транспорта возле поворота на деревню Сашино. О пострадавших в этой аварии не сообщается. К слову, автомобиль находится на обочине и не мешает остальным участницам дорожного движения.

Напомним, ранее мы писали о другом дорожном происшествии. Ночью 6 ноября в Стрельне дотла сгорел раритетный спорткар. Автомобиль российского производства Tagaz Aquila принадлежал известному предпринимателю, главе комиссии по строительству Санкт-Петербургского регионального отделения «Опоры России» Глебу Лукьянову. Сейчас полиция возбудила уголовное дело.