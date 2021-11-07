Жуткие подробности убийства под Петербургом, где мужчина расчленил соседку по даче

У подозреваемого нашли и предположительное оружие: два ножа, топор и пила с отпечатками пальцами мужчины. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стали известны подробности жестокого убийства под Петербургом. В садовом товариществе «Клен» в Приозерском районе мужчина расправился со своей соседкой по дому. Между знакомыми случилась ссора, когда те выпивали 6 ноября 2021 года.

- В полицию поступило сообщения от женщины о том, что по адресу ее проживания ее знакомый убил другую ее знакомую и отрезал голову. По прибытии на место происшествия в комнате дачного дома на кровати обнаружено обезглавленное тело указанной гражданки, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

У подозреваемого нашли и предположительное оружие: два ножа, топор и пила с отпечатками пальцами мужчины. Сейчас он задержан, в полиции завели уголовное дело.