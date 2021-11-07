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Здоровье7 ноября 2021 11:49

В Петербурге за сутки еще 83 смертельных случая от коронавируса

Количество жертв от вируса начинает снижаться
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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Число заболевших тоже заметно снизилось,

Число заболевших тоже заметно снизилось,

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге число умерших от коронавируса пошло на спад. Об этом говорит нынешняя статистика. 7 ноября 2021 года за сутки в Северной столице от Covid-19 зарегистрировано 83 летальных случая.

Как сообщил федеральный оперштаб, два дня назад в Петербурге от ковида скончались 89 человек, днем раньше – 86. Всего в России 1179 летальных исходов. Между тем, в городе на Неве 2 551 новый заболевший за сутки.

Это на почти на 20% меньше, чем днём ранее, когда заболели 3138 человек. Снижение суточной заболеваемости наблюдается второй день подряд.

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