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Общество7 ноября 2021 12:13

Рабочая неделя после локдауна в Петербурге начнется с холодов и снега

Температура воздуха днем составит +3 градуса
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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Водителям рекомендуют переобуть свой транспорт в зимнюю резину и быть аккуратными.

Водителям рекомендуют переобуть свой транспорт в зимнюю резину и быть аккуратными.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербург покинула теплая погода. По данным синоптиков, начало ноября будет прохладным, да еще и мокрый снег пойдет. Осадки обещают уже в первый рабочий день после локдауна 8 ноября 2021 года.

Утром город на Неве накроет небольшой дождь, температура воздуха опустится до +2 градусов, днем ожидается мокрый снег и продолжится до самой ночи. Вечером похолодает до +1 градуса.

Ранее, МЧС предупреждали о мокром снеге 7 ноября в Ленинградской области. Жителей простят быть осторожными, особенно автомобилистов, которые запланировали поездки по трассе. Водителям рекомендуют переобуть свой транспорт в зимнюю резину и быть аккуратными.