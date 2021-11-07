Рабочая неделя после локдауна в Петербурге начнется с холодов и снега

Водителям рекомендуют переобуть свой транспорт в зимнюю резину и быть аккуратными. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербург покинула теплая погода. По данным синоптиков, начало ноября будет прохладным, да еще и мокрый снег пойдет. Осадки обещают уже в первый рабочий день после локдауна 8 ноября 2021 года.

Утром город на Неве накроет небольшой дождь, температура воздуха опустится до +2 градусов, днем ожидается мокрый снег и продолжится до самой ночи. Вечером похолодает до +1 градуса.

Ранее, МЧС предупреждали о мокром снеге 7 ноября в Ленинградской области. Жителей простят быть осторожными, особенно автомобилистов, которые запланировали поездки по трассе. Водителям рекомендуют переобуть свой транспорт в зимнюю резину и быть аккуратными.