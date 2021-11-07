В Петербурге коронавирус подтвердили у 2 551 человека

Количество выздоровевших тоже снижается. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в Санкт-Петербурге зарегистрировали 2 551 новый случай коронавирусной инфекции. По данным оперштаба, к 7 ноября 2021 года число заболевших в Северной столице стремительно падает. С 28 октября количесто подтвержденных диагнозов ковида не снижалось 3000 за сутки.

Сейчас Петербург находится на третьем месте по заражению, уступив лидерство Москве и Подмосковью.

Также это на почти на 20% меньше, чем днем ранее, когда заболели 3138 человек.

Напомним, Смольный официально объявил, что не будет продлять нерабочие дни с 8 ноября 2021 года. С понедельника все будет работать в обычном режиме, однако в общественных местах обязаны спрашивать в QR-коды.